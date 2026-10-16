Кремль согласен со словами Трампа, что Зеленский не заинтересован в мире
Кремль согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании, это однозначно», - сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что «обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно».
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, но без участия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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