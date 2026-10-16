Кремль согласен со словами Трампа, что Зеленский не заинтересован в мире

«То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании, это однозначно», - сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что «обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно».

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, но без участия Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».