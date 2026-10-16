Песков назвал причину введения внешнего управления для некоторых компаний
Внешнее управление вводится в основном для компаний из недружественных стран. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идёт о тех недружественных государствах, которые незаконно удерживают российские авуары и экспроприируют российскую собственность.
«То есть недружественные в полном смысле этого слова», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов компаний «Каппа Рус», «Менсен Пакаджинг СНГ», «Онтэкс РУ», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и «Таркетт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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