Россиянам раскрыли, кого затронет лишение водительских прав без суда
Автоюрист Сергей Радько в эфире НСН усомнился в эффективности нового механизма обмена медданными с ГАИ в режиме реального времени.
Вступающий в силу механизм обмена медданными с ГАИ не приведет к массовому лишению прав, так как диагностировать эти проблемы могут только узкие специалисты, и случайных выявлений не будет много, объяснил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
С марта следующего года у ГАИ появится право аннулировать водительские удостоверения на основании обмена информацией о медицинских противопоказаниях к вождению с медорганизациями в режиме реального времени, передает ТАСС. Будущему водителю в таком случае могут отказать в выдаче прав, а действующего обяжут пройти дополнительное обследование, и если оно подтвердит заболевание — водительское удостоверение аннулируют автоматически. Радько пояснил, как будет действовать данный механизм.
«Там механизм будет такой: если медорганизация при любой медпомощи выявляет противопоказания к управлению, то она обязана об этом сообщить в соответствующую базу данных, и через "Госуслуги" водителю будет предлагаться пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если он в течение трех месяцев этого не сделает, тогда удостоверение будет аннулировано. То есть сами сотрудники ГАИ никого никуда не направляют в данном случае. Сколько водителей имеют противопоказания, мы не знаем, потому что такой статистики никто не ведет, поэтому насколько это актуальная проблема — непонятно», — объяснил он.
Автоюрист отметил, что это преподносится, как мера для повышения безопасности дорожного движения, однако он считает это нововведение сомнительным.
«Говорить о том, что будет массовое выявление заболеваний и массовое лишение прав, здесь не приходится. Подавляющее большинство заболеваний, которые являются противопоказаниями к вождению, относятся к психиатрической сфере: зависимость от различных веществ, наркомания, психические заболевания и прочее. Но эти заболевания диагностируются крайне сложно, и далеко не каждый специалист может их выявить. Какие признаки и как врач будет выявлять, я не представляю. Ни терапевт, ни ортопед, ни стоматолог этих заболеваний не выявят. Очень простой пример: пришел пациент к стоматологу, открыл рот, а врач учуял запах "послевчерашнего". Врач должен подумать, что пациент употребляет? А если он употребляет, значит, он, возможно, является алкоголиком? И что, вместо лечения зуба, он будет направлять информацию в ГАИ о том, что пациент является потенциальным алкоголиком? Я себе это мало представляю. И вообще зачем это нужно — тоже большой вопрос», — поделился мнением Радько.
Ранее Сергей Радько объяснял НСН, каким образом полная цифровая история автомобиля поможет повысить покупателям и продавцам, а также снизит число мошенников на вторичном рынке.
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