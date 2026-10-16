Автоюрист отметил, что это преподносится, как мера для повышения безопасности дорожного движения, однако он считает это нововведение сомнительным.

«Говорить о том, что будет массовое выявление заболеваний и массовое лишение прав, здесь не приходится. Подавляющее большинство заболеваний, которые являются противопоказаниями к вождению, относятся к психиатрической сфере: зависимость от различных веществ, наркомания, психические заболевания и прочее. Но эти заболевания диагностируются крайне сложно, и далеко не каждый специалист может их выявить. Какие признаки и как врач будет выявлять, я не представляю. Ни терапевт, ни ортопед, ни стоматолог этих заболеваний не выявят. Очень простой пример: пришел пациент к стоматологу, открыл рот, а врач учуял запах "послевчерашнего". Врач должен подумать, что пациент употребляет? А если он употребляет, значит, он, возможно, является алкоголиком? И что, вместо лечения зуба, он будет направлять информацию в ГАИ о том, что пациент является потенциальным алкоголиком? Я себе это мало представляю. И вообще зачем это нужно — тоже большой вопрос», — поделился мнением Радько.

Ранее Сергей Радько объяснял НСН, каким образом полная цифровая история автомобиля поможет повысить покупателям и продавцам, а также снизит число мошенников на вторичном рынке.

