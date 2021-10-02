Синоптики рассказали москвичам о «барической горе»
«Барическая гора» угрожает своим появлением Москве, рассказали в Центре погоды «Фобос».
«Уже сегодня утром в столице обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 9 часов утра на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели», — об этом говорится на сайте «Фобоса».
Уточняется, что 4 и 5 сентября показания барометров поднимутся на 20-22 единицы выше нормы (768 мм рт. ст.)
Атмосферное давление будет понижаться, начиная со среды, 6 октября, отмечает Газета.ru.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила НСН, почему теплый антициклон не принес настоящее бабье лето в столицу.
«Атмосферное давление остается высоким, антициклон высокий. Вся ирония в том, что это действительно теплый антициклон, вверху этот купол сохраняется теплого воздуха, а у земли уже начинается процесс охлаждения», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Захарова заявила о работе с Белоруссией по вопросам деятельности журналистов
- Синоптики рассказали москвичам о «барической горе»
- Зеленский поставил себе среднюю оценку за работу
- СЖР настаивает на освобождении задержанного в Минске российского журналиста Можейко
- Садовничий: Вундеркинда Алису Теплякову не планируют отчислять из МГУ
- Лия Ахеджакова опровергает вызов на допрос в СК
- Взаимная сертификация. «Спутник V» откроет границы
- В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам
- В Оренбургской области погиб парашютист
- Космический аппарат BepiColombo сделал первый фотоснимок Меркурия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru