Синоптики рассказали москвичам о «барической горе»

«Уже сегодня утром в столице обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 9 часов утра на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели», — об этом говорится на сайте «Фобоса».

Уточняется, что 4 и 5 сентября показания барометров поднимутся на 20-22 единицы выше нормы (768 мм рт. ст.)

Атмосферное давление будет понижаться, начиная со среды, 6 октября, отмечает Газета.ru.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила НСН, почему теплый антициклон не принес настоящее бабье лето в столицу.

«Атмосферное давление остается высоким, антициклон высокий. Вся ирония в том, что это действительно теплый антициклон, вверху этот купол сохраняется теплого воздуха, а у земли уже начинается процесс охлаждения», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».

