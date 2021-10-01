Вильфанд перечислил регионы России с октябрьской температурой выше нормы
Температура выше нормы ожидается в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что, по прогнозам, на большей части территории страны температура воздуха в октябре будет в пределах нормы.
«Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Кроме того, метеоролог рассказал, что в октябре синоптики ожидают дефицита осадков на востоке европейской части России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири, центральной части Красноярского края, северной половине Якутии. При этом избыток осадков прогнозируется на севере Дальнего Востока, а также на Таймыре, пишет РИА ФАН.
Ранее Вильфанд рассказал, что на юге Европейской России температура воздуха ниже нормы на один-два градуса, напоминает RT. В связи с этим бархатный сезон на курортах завершится 3—5 октября.
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