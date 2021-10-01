«Коварные осенние антициклоны». Москвичам пообещали выходные без солнца
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, почему теплый антициклон не принес настоящее бабье лето в столицу.
В Москве наблюдается теплый антициклон, но из-за продолжительной облачности температура воздуха лишь близка к нормальным значениям, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Я бы сказала, что ожидания москвичей и жителей Подмосковья передались синоптикам, прогнозистам и, видимо, да, они тоже спрогнозировали температуру на уровне 9-14 градусов, но здесь вмешались осенние процессы. Антициклоны осенние коварные, они могут прийти с солнцем, пообещать тепло, но происходят необратимые сезонные изменения, земля охлаждается быстро, формируется температурная инверсия. Это слой, в котором температура повышается с высотой, этот слой задерживающий, здесь ослаблен обмен воздуха по вертикали, и, если достаточно влаги для образования облаков, то облачность может держаться продолжительное время. Облачность ограничивает поступление солнечного тепла, и, конечно, это влияет на показатели термометров, они невысокие», - объяснила она.
Макарова отметила, что отсутствие ветра не способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе, и посоветовала жителям столицы провести уикенд на природе.
«Такие метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Если в ночные и утренние часы ходить вдоль автомагистралей, вы почувствуете, что там дышать достаточно сложно из-за автомобильных выбросов, которые не рассеиваются, ветер тихий. Надо обязательно выезжать на природу, идти гулять в парки, температура будет близка к нормальной, может, на градус будет пониже. Атмосферное давление остается высоким, антициклон высокий. Вся ирония в том, что это действительно теплый антициклон, вверху этот купол сохраняется теплого воздуха, а у земли уже начинается процесс охлаждения», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
По словам специалиста, погода останется прежней и на следующей неделе, облачность сохранится, а температура не преодолеет отметку в 10 градусов.
«Ситуация в течение недели следующей тоже сохранится, мы остаемся под влиянием антициклона. Облака в то же время защищают от ночных заморозков, температура низкая – 1-6 градусов ночью в выходные, а днем 8-12 в субботу и 9-11 градусов в воскресенье. И в последующие дни около 10 градусов в Москве и Подмосковье 8-13, это самый оптимистичный прогноз. Такая же ситуация и в понедельник, а затем антициклон немножко отойдет к востоку, мы окажемся в его западной части и здесь немного усилится ветер», - добавила она.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил прогноз о «нервозной» зиме.
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