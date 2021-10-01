«Коварные осенние антициклоны». Москвичам пообещали выходные без солнца

«Такие метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Если в ночные и утренние часы ходить вдоль автомагистралей, вы почувствуете, что там дышать достаточно сложно из-за автомобильных выбросов, которые не рассеиваются, ветер тихий. Надо обязательно выезжать на природу, идти гулять в парки, температура будет близка к нормальной, может, на градус будет пониже. Атмосферное давление остается высоким, антициклон высокий. Вся ирония в том, что это действительно теплый антициклон, вверху этот купол сохраняется теплого воздуха, а у земли уже начинается процесс охлаждения», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».

По словам специалиста, погода останется прежней и на следующей неделе, облачность сохранится, а температура не преодолеет отметку в 10 градусов.

«Ситуация в течение недели следующей тоже сохранится, мы остаемся под влиянием антициклона. Облака в то же время защищают от ночных заморозков, температура низкая – 1-6 градусов ночью в выходные, а днем 8-12 в субботу и 9-11 градусов в воскресенье. И в последующие дни около 10 градусов в Москве и Подмосковье 8-13, это самый оптимистичный прогноз. Такая же ситуация и в понедельник, а затем антициклон немножко отойдет к востоку, мы окажемся в его западной части и здесь немного усилится ветер», - добавила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил прогноз о «нервозной» зиме.

