В Москве прогнозируют потепление к 25 мая
Повышение температуры воздуха в столице ожидается к понедельнику 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в ближайший понедельник температура повысится до 17 градусов. При этом метеоролог отметил, что эта температура все равно ниже климатической нормы на 3 градуса.
На выходных, согласно Вильфанду, температура воздуха составит около 10 градусов тепла.
Ранее НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов. По словам Макаровой, такая прохладная погода свойственна началу или середине апреля.
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