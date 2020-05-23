В Москве прогнозируют потепление к 25 мая

Повышение температуры воздуха в столице ожидается к понедельнику 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в ближайший понедельник температура повысится до 17 градусов. При этом метеоролог отметил, что эта температура все равно ниже климатической нормы на 3 градуса.

На выходных, согласно Вильфанду, температура воздуха составит около 10 градусов тепла.

Ранее НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов. По словам Макаровой, такая прохладная погода свойственна началу или середине апреля.

