Синоптик Вильфанд спрогнозировал улучшение морального самочувствия россиян
На протяжении нескольких лет увеличивается количество опасных природных явлений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, главная перемена, которая ощущается на Земле — это повышение температуры. Также из-за деятельности человека изменяется циркуляция в атмосфере.
«Наиболее заметно увеличилось повторяемость волн тепла. Это ситуация, когда летом температура превышает норму на пять-семь градусов, и длится этот период пять-семь дней. Очень негативные последствия, прежде всего для здоровья людей», — сказал синоптик в интервью радио kp.ru.
Он отметил, что в зимнюю пору в России обычно небо серое, вечером ранее темнеет, люди ощущают себя растерянно. Однако именно эта зима выдалась снежная, солнечные лучи отражаются от белоснежной поверхности, вокруг все больше яркого света — и моральное самочувствие россиян от этого может улучшиться.
Человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете вырастет больше, чем на полтора градуса. Такой прогноз сделал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму».
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