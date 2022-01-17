Синоптик Вильфанд спрогнозировал улучшение морального самочувствия россиян

По его словам, главная перемена, которая ощущается на Земле — это повышение температуры. Также из-за деятельности человека изменяется циркуляция в атмосфере.

«Наиболее заметно увеличилось повторяемость волн тепла. Это ситуация, когда летом температура превышает норму на пять-семь градусов, и длится этот период пять-семь дней. Очень негативные последствия, прежде всего для здоровья людей», — сказал синоптик в интервью радио kp.ru.

Он отметил, что в зимнюю пору в России обычно небо серое, вечером ранее темнеет, люди ощущают себя растерянно. Однако именно эта зима выдалась снежная, солнечные лучи отражаются от белоснежной поверхности, вокруг все больше яркого света — и моральное самочувствие россиян от этого может улучшиться.

Человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете вырастет больше, чем на полтора градуса. Такой прогноз сделал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму».



