США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов

По его словам, американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о проведении операции 2 января в 22:46 по времени восточного побережья США.



Соединенные Штаты задействовали более 150 самолетов. Авиация уничтожала системы ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ на вертолетах мог захватить Мадуро.

В Пентагоне отметили, что один американский самолет был подбит в ходе операции в Венесуэле, но остался в строю. Еще несколько вертолетов получили повреждения - им удалось вернуться на места базирования.



Также отмечается, что захвативший Мадуро спецназ США много раз вступал в боестолкновения при отходе на свою плавучую базу.

Напомним, в ночь на субботу, 3 января, США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

