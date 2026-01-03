СМИ: Неженатым туристам запретили заниматься любовью на Бали

Законодательные ограничения распространяются не только на местных жителей, но и на иностранных туристов, посещающих страну. В случае несоблюдения установленных норм парам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев.

Особенность нового закона заключается в специфике процедуры возбуждения дела: подать заявление о нарушении могут исключительно близкие родственники одного из партнёров — родители, дети или законные супруги. Это исключает возможность инициирования разбирательства на основании жалоб от посторонних лиц или проведения полицией самостоятельных рейдов. Прочие детали, касающиеся механизма применения закона, пока не раскрываются.

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле рассмотрели перспективы введения безвизового режима между двумя странами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

