СМИ: Неженатым туристам запретили заниматься любовью на Бали
В Индонезии начинает действовать новый закон, вводящий запрет на половые отношения для пар, не состоящих в официальном браке. Как сообщает агентство Reuters, нарушение этого положения может повлечь за собой уголовную ответственность.
Законодательные ограничения распространяются не только на местных жителей, но и на иностранных туристов, посещающих страну. В случае несоблюдения установленных норм парам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 месяцев.
Особенность нового закона заключается в специфике процедуры возбуждения дела: подать заявление о нарушении могут исключительно близкие родственники одного из партнёров — родители, дети или законные супруги. Это исключает возможность инициирования разбирательства на основании жалоб от посторонних лиц или проведения полицией самостоятельных рейдов. Прочие детали, касающиеся механизма применения закона, пока не раскрываются.
Ранее президент Индонезии Прабово Субианто и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле рассмотрели перспективы введения безвизового режима между двумя странами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой
- СМИ: Неженатым туристам запретили заниматься любовью на Бали
- Трамп заявил, что не удовлетворен ходом контактов по Украине
- МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро
- США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов
- «Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката
- Трамп: Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles
- Трамп: США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период
- Трамп начал пресс-конференцию по ситуации в Венесуэле
- Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru