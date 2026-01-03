Трамп: США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период

Силы Штатов сейчас находятся в Венесуэле и продолжат там находиться, добавил он.

США готовы ко второй волне атак против Венесуэлы, но на данном этапе считают, что в этом нет необходимости, заявил Трамп. Он подчеркнул, что если вторая атака состоится, то она будет гораздо сильнее.

«Нас ждет перестройка Венесуэлы, мы будем брать множество денег из-под земли», - заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер не исключил возможность размещения войск США в Венесуэле, если потребуется.

Напомним, в ночь на 3 января Соединенные Штаты осуществили серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В результате Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

