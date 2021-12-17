Синоптик предсказал зиму с «характером»

Шувалов отметил, что до 24 декабря Москва будет находится «внутри плотно закупоренного мешка холода». «Из царства тепла мы на целую неделю попадём в царство холода. Зима проявит свой норов, разудалый национальный характер», – подчеркнул синоптик в беседе с «Радио1».

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России о сильном похолодании, которое начнётся 20 декабря. Температура местами может опускаться до -30 °С.

