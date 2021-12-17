Синоптик предсказал зиму с «характером»
На Москву и Подмосковье надвигается сильное похолодание со снегопадом. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Метеоролог уточнил, что в 19 декабря ожидается сильный снег с порывистым ветром, будет очень низкое давление и начнётся постепенное похолодание. Ко вторнику, 21 декабря, температура может опуститься до -25°С.
Шувалов отметил, что до 24 декабря Москва будет находится «внутри плотно закупоренного мешка холода». «Из царства тепла мы на целую неделю попадём в царство холода. Зима проявит свой норов, разудалый национальный характер», – подчеркнул синоптик в беседе с «Радио1».
Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Центральной России о сильном похолодании, которое начнётся 20 декабря. Температура местами может опускаться до -30 °С.
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