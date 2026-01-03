Трамп заявил, что не удовлетворен ходом контактов по Украине

«Это война Джо Байдена, Владимира Зеленского и Владимира Путина, я вошел в эту ситуацию и там бардак», - заявил Трамп, выступая на пресс-конференции.

При этом, по словам президента США, в ходе украинского урегулирования есть прогресс.



Кроме того, Трамп отметил, что США не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, зарабатывают на нем.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН допустил, что президент США после инцидента с попыткой атаки резиденции российского лидера может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства.

