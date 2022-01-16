Российский ученый спрогнозировал глобальную катастрофу в течение 30 лет
Человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете вырастет больше, чем на полтора градуса. Такой прогноз сделал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму».
По словам Рябова, за последние 40 лет потепление на планете превысило данные прошлых лет - средняя температура увеличилась на два градуса.
«И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия», — предупредил он.
Ученый отметил предупреждение, которое содержится в Парижском соглашении по климату. В нем сообщается, что катастрофа на планете произойдет, если в ближайшие 30 лет температура повысится больше, чем на полтора градуса. Ливни и ураганы, которые начнутся, станут предвестниками глобальных изменений.
«Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено», — цитирует Рябова РИА Новости.
Тажке климатолог заявил, что густонаселенные территории будут затоплены водой.
Дальнейшее повышение температуры воздуха в атмосфере будет имеет последствия, которые в свою очередь будут выражаться во всевозможных погодных аномалиях, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В частности, при повышении температуры воздуха в атмосфере повышается энергия системы. Эта энергия должна находить выход... Потепление будет продолжаться, увеличится число погодных аномалий. Если сравнивать с концом прошлого века, то в России, по статистике Росгидромета, число погодных аномалий, которые принесли заметный ущерб людям и экономике, увеличилось в два раза к 2021 году», - резюмировал Киселев.
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