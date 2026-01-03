МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро

В заявлении ведомства особо отмечено, что все разногласия между Вашингтоном и Каракасом должны урегулироваться исключительно путём переговорного процесса.

Резонансные действия США вызвали резкую реакцию и на международной арене. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность, охарактеризовав американские удары по Венесуэле и задержание её лидера как недопустимые. Пекин настаивает на неукоснительном соблюдении норм международного права и положений Устава ООН, а также требует от США прекратить любые действия, ущемляющие суверенитет и безопасность суверенных государств.

С критикой военной операции США в Венесуэле выступили и французские дипломаты: в МИД Франции подчеркнули, что подобные действия прямо противоречат международно‑правовым нормам.

О серьёзной обеспокоенности ситуацией заявил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал задержание Мадуро опасным прецедентом, выразив глубокую тревогу по поводу очевидного нарушения международного права. В завершение Гутерриш призвал конфликтующие стороны вернуться к диалогу.

Ранее США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

