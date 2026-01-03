«Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката
Мультфильм «Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
Первой части «Чебурашки» на достижение отметки понадобилось пять дней, а за аналогичный период она собрала 1,4 миллиарда рублей.
Кассовые сборы «Буратино» же достигли отметки в 863 миллиона рублей, а «Простоквашино» собрало 869 миллионов рублей — своих первых миллиардов они достигнут в ближайшее время.
Продолжение нашумевшего кино про приключения Чебурашки и Гены смогло преодолеть отметку в один миллиард рублей по сбором уже на второй день проката. Лента вышла в кинотеатрах 1 января 2026 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
