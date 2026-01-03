«Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката

Мультфильм «Чебурашка 2» собрал два миллиарда рублей на третий день проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Как первый «миллиардер-2026» «Чебурашка-2» поможет кинотеатрам в «праздничной конкуренции»

Первой части «Чебурашки» на достижение отметки понадобилось пять дней, а за аналогичный период она собрала 1,4 миллиарда рублей.

Кассовые сборы «Буратино» же достигли отметки в 863 миллиона рублей, а «Простоквашино» собрало 869 миллионов рублей — своих первых миллиардов они достигнут в ближайшее время.

Продолжение нашумевшего кино про приключения Чебурашки и Гены смогло преодолеть отметку в один миллиард рублей по сбором уже на второй день проката. Лента вышла в кинотеатрах 1 января 2026 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

