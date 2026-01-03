Трамп: Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles
Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles («Картель солнц»).
«Мадуро отправлял самых ужасных монстров в США, чтобы они убивали американцев. Многие из них были из психиатрических клиник», - заявил американский лидер.
Кроме того, отметил Трамп, Венесуэла в одностороннем порядка забрала американскую нефть.
«У нас не было президента, который бы принял какое-то решение в отношении венесуэльской нефти, потому что это было за десять тысяч километров от нас. Мы построили венесуэльскую нефтедобывающую инфраструктуру, используя наши знания, технологии, а у нас-то все забрали силой. Это была крупнейшая кража американской собственности в истории нашей страны. Огромная нефтяная инфраструктура была у нас отобрана, как у детей. Мы ничего с этим не делали», - сказал Трамп, выступая перед журналистами.
Президент США добавил, что эта атака направлена на достижение добрых целей.
«Власть Мадуро закончилась, он больше не президент», - подчеркнул американский лидер.
Трамп также призвал не забывать о «доктрине Монро» и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии. Американский президент утверждает, что операция Штатов против Венесуэлы - предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США.
В ночь на субботу, 3 января, США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Мадуро вместе с супругой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», незаконном ввозе наркотиков, а также в хранении оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
