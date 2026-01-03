В Госдуме предложили добавить в школьное меню новогодние блюда
Вице‑спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева выступили с инициативой внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором примерные меню для школ — добавить в рацион школьников праздничные новогодние блюда.
Соответствующее обращение направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, а его копия оказалась в распоряжении агентства РИА Новости.
Парламентарии предлагают в первые две учебные недели января, то есть в первые две недели после зимних каникул, 1–2 раза в неделю включать в школьное меню традиционные новогодние угощения. По их мнению, нынешняя система питания не учитывает праздничную атмосферу: меню в обычные дни и сразу после крупных праздников идентично, хотя новогодняя тематика имеет значение для детей и могла бы сделать рацион более праздничным.
Для реализации инициативы потребуется скорректировать нормативные акты, регулирующие организацию школьного питания. Депутаты также проработали варианты адаптации популярных новогодних блюд к требованиям школьного меню: салат «Оливье» можно готовить в облегчённой версии с минимальной жирностью заправки и строго разрешёнными ингредиентами; мандарины — включать как часть положенной фруктовой порции в обеденном меню, поскольку они воспринимаются как символ праздника; заливное — делать из нежирного отварного мяса или рыбы с натуральным желе; праздничную выпечку — выпускать в полезной интерпретации с пониженным содержанием сахара.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью НСН отметила, что в новогодние каникулы не нужно полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать, чтобы не набрать пару лишних килограммов.
