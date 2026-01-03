Трамп начал пресс-конференцию по ситуации в Венесуэле
США восстановили справедливость, заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции.
Он назвал действия Штатов в Венесуэле чрезвычайной военной операцией.
«Такой операции не было со времен Второй мировой войны», - заявил Трамп, выступая перед журналистами.
Президент также отметил, что Мадуро и его жена предстанут перед американским правосудием.
Кроме того, по словам Трампа, во время операции по захвату Мадуро все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя.
Сегодня США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», незаконном ввозе наркотиков, а также в хранении оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
