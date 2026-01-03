Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США

Снимок сделан на борту вертолётного корабля Iwo Jima.



Президент Венесуэлы стоит в спортивном костюме и с бутылкой воды в руке. На глазах — маска, а на голове — наушники. Всё для того, чтобы Мадуро не понимал, что происходит вокруг.

По данным журналиста телеканала ABC News, США планируют сначала доставить Мадуро на базу Гуантанамо, там пересадить на самолет ФБР и отправить в Нью-Йорк.

Сегодня США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», незаконном ввозе наркотиков, а также в хранении оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

