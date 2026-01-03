Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Первое фото похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро опубликовал президент США Дональд Трамп.
Снимок сделан на борту вертолётного корабля Iwo Jima.
Президент Венесуэлы стоит в спортивном костюме и с бутылкой воды в руке. На глазах — маска, а на голове — наушники. Всё для того, чтобы Мадуро не понимал, что происходит вокруг.
По данным журналиста телеканала ABC News, США планируют сначала доставить Мадуро на базу Гуантанамо, там пересадить на самолет ФБР и отправить в Нью-Йорк.
Сегодня США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Мадуро вместе с женой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», незаконном ввозе наркотиков, а также в хранении оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
