Аномальная жара в Москве отступит к выходным
Синоптики пообещали жителям столичного региона долгожданную прохладу. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в Москве и области посвежеет к выходным. Синоптик подчеркнула, что в этот четверг, 18 июня, температура еще будет близка к рекорду – воздух может прогреться до 31 градуса. Завтра столбики термометров не превысят 30-градусную отметку, в мегаполисе возможны кратковременные дожди, отмечает RT.
В субботу прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.
Ранее стало известно, что 17 июня в Москве был побит рекорд, который держался с 1892 года. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса - 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ)», - цитирует специалиста RT.
При этом, Дни.ру отмечали, что исторический рекорд на 16 июня составляет 32 градуса.
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