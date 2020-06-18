Аномальная жара в Москве отступит к выходным

Синоптики пообещали жителям столичного региона долгожданную прохладу. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в Москве и области посвежеет к выходным. Синоптик подчеркнула, что в этот четверг, 18 июня, температура еще будет близка к рекорду – воздух может прогреться до 31 градуса. Завтра столбики термометров не превысят 30-градусную отметку, в мегаполисе возможны кратковременные дожди, отмечает RT.

В субботу прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.