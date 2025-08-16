В Ставропольском крае из-за падения обломков дрона загорелась стерня

Возгорание произошло в Ставропольском крае из-за падения обломков сбитого БПЛА. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью атаке подверглась промышленная зона Невинномысска. Средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО нейтрализовали дроны, пострадавших и разрушений нет.

«На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС», - написал Владимиров.

Специалисты занимаются окончательной нейтрализацией обломков.

Ранее в Ставрополе из-за атаки дронов были повреждены окна жилого комплекса на северо-западе города, а также несколько автомобилей.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
