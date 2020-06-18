В Московском регионе зной сменится климатической нормой

Аномальное похолодание ожидается в ближайшую неделю на Урале и в некоторых регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В эфире НСН Вильфанд рассказал, как изменится погода в Московском регионе.

«В воскресенье температура понизится сразу на 10⁰С. Но похолоданием его назвать нельзя. Сейчас температура достигает 30-32⁰С, а в воскресенье вернется к своей климатической норме. Сейчас в Москве установилась июльская температура, которая обычно бывает в Воронежской и даже Ростовской областях, близкая к рекордным значениям. Поэтому понижение будет ощутимое, хотя отклонения от нормы не будет», - сказал синоптик.