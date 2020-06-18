В Московском регионе зной сменится климатической нормой

Научный руководитель Гидрометцентра в эфире НСН рассказал, как изменится погода в Московском регионе.

Аномальное похолодание ожидается в ближайшую неделю на Урале и в некоторых регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В эфире НСН Вильфанд рассказал, как изменится погода в Московском регионе.

«В воскресенье температура понизится сразу на 10⁰С. Но похолоданием его назвать нельзя. Сейчас температура достигает 30-32⁰С, а в воскресенье вернется к своей климатической норме. Сейчас в Москве установилась июльская температура, которая обычно бывает в Воронежской и даже Ростовской областях, близкая к рекордным значениям. Поэтому понижение будет ощутимое, хотя отклонения от нормы не будет», - сказал синоптик.

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве к выходным

А вот более заметное именно похолодание затронет другие регионы, прежде всего Уральский ФО и юг Западной Сибири, добавил он.

«В Свердловской области прогнозируются заморозки до -2⁰С. Это связано с тем, что сформировавшиеся в приполярных областях воздушные массы с завтрашнего дня начнут быстро перемещаться на Урал и в Сибирь. Отклонения от нормы будут достигать 4-6⁰С», - пояснил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в Москве побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году.

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ФОТО: www.flickr.com
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