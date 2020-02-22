Москвичей предупредили о короткой зиме
В центре погоды «Фобос» москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе. О понижении температуры заявил ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус, сообщает RT.
Температура начнет понижаться в ближайшие два дня. Причина – действие антициклона в московском регионе.
«К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы», — отметил Леус.
В начале недели ожидаются ночные морозы до минус двух градусов и гололедица. Днем потеплеет до плюс четырех.
Улучшение погоды начнется со вторника. В среду и четверг благодаря действию циклонов выпадут осадки, столбик термометра поднимется до плюс пяти градусов.
К пятнице снова похолодает до легких заморозков на отметке минут один градус. В ночь на следующие выходные выпадет небольшой снег, вероятен также снег с дождем из-за дальнейшего повышения температуры.
Ранее в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пообещала жителям столицы на предстоящих длинных выходных аномально теплую погоду.
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