Москвичей предупредили о короткой зиме

В центре погоды «Фобос» москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе. О понижении температуры заявил ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус, сообщает RT.

Температура начнет понижаться в ближайшие два дня. Причина – действие антициклона в московском регионе.

«К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 миллиметров, что существенно ниже нормы», — отметил Леус.

В начале недели ожидаются ночные морозы до минус двух градусов и гололедица. Днем потеплеет до плюс четырех.