В Москве ожидается похолодание со следующей недели

Как пишет телеканал «МИР 24», температура вновь перейдет в минус и опустится до -2 градусов. В городе с 24 февраля также прогнозируются небольшие осадки.

При этом на предстоящих длинных выходных жителей столицы ждет аномально теплая погода. Об этом в эфире НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жители европейской территории России могут рассчитывать на раннюю весну. Март ожидается более теплым, чем обычно.

