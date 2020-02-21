Москвичей на выходных побалует весенняя погодка

«В субботу по Москве около 0°C, по области -3°C… +2°C, преимущественно без осадков. Ночью усилится ветер до 12-17 м/с. Погода облачная с прояснениями. Максимальная температура +3°C… +5°C. Начнет падать атмосферное давление, это связано с приближением циклона с северо-запада. В воскресенье подует юго-западный ветер с порывами до 14 м/с, будет облачно, пройдут осадки, ночью мокрый снег, около 0°C. Днем дождь и мокрый снег, максимальная температура +2°C… +4°C. В понедельник сильных порывов ветра не ожидается, ветер западный умеренный 5-10 м/с, ночью около 0°C. Местами небольшие осадки, гололедица. Температура днем 0°C… +5°C», - объяснила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в пятницу Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать до понедельника, 24 февраля.

