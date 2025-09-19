Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Марко Рубио. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал российский постпред при организации Василий Небензя.

Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН

Он отметил, что это будет «наверное первая с 2021 года встреча Лаврова» с главой Госдепа США, пишет RT.

«Детали я пока приоткрыть не могу... Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних», - заключил дипломат.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России о реформировании деятельности организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Госдеп СШАМИД РФСергей ЛавровГенассамблея ООН

