Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Госсекретаря США Марко Рубио. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Он отметил, что это будет «наверное первая с 2021 года встреча Лаврова» с главой Госдепа США, пишет RT.
«Детали я пока приоткрыть не могу... Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних», - заключил дипломат.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России о реформировании деятельности организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
- Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
- Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
- Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей
- Россиянам объяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением
- Эколог: Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута не удалось
- Режиссер Сокуров упрекнул государство в стремлении подчинить кинематограф
- Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
- Мадонна анонсировала новый альбом
- Владельцам электросамокатов предложили заплатить налог на СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru