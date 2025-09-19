«Современные боевые действия показали, что приоритет сегодня за высокоточным оружием, которое управляется непосредственно оператором по частотам, через спутниковые каналы. РЭБ - это сегодня одно из самых эффективных средств подавления управления беспилотниками врага. Создание отдельного учреждения РЭБ говорит о том, что наши стратеги делают правильные выводы. Это позволит подавлять вместе с ПВО беспилотники противника на дальних подступах, уничтожать эти средства нападения, которые для нас сегодня представляют реальную угрозу. Все, что с помощью РЭБ не было подавлено, уничтожается уже с помощью систем ПВО», - объяснил он.

По его словам, такие подразделения уже есть во всех частях, которые находятся в зоне спецоперации.

«Практика показала эффективность радиоэлектронной борьбы. Сегодня практически во всех частях, которые находятся в зоне спецоперации, есть эти подразделения. Но пока они действуют под руководством командования частей, необходимо вышестоящее управление средствами РЭБ, которое бы отслеживало тактику, делало заказы в оборонную промышленность», - добавил собеседник НСН.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство поддерживает идею по созданию в России кибервойск.

