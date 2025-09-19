Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
Подразделения войск радиоэлектронной борьбы уже есть во всех частях, которые находятся в зоне спецоперации, но им нужно отдельное управление, заявил НСН Сергей Липовой.
Средства радиоэлектронной борьбы сегодня являются самым эффективным средством уничтожения беспилотников, поэтому таким войскам нужно отдельное управление, заявил НСН герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее стало известно, что в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в Минобороны России создается отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. Липовой объяснил, что поменяется в этом случае.
«Современные боевые действия показали, что приоритет сегодня за высокоточным оружием, которое управляется непосредственно оператором по частотам, через спутниковые каналы. РЭБ - это сегодня одно из самых эффективных средств подавления управления беспилотниками врага. Создание отдельного учреждения РЭБ говорит о том, что наши стратеги делают правильные выводы. Это позволит подавлять вместе с ПВО беспилотники противника на дальних подступах, уничтожать эти средства нападения, которые для нас сегодня представляют реальную угрозу. Все, что с помощью РЭБ не было подавлено, уничтожается уже с помощью систем ПВО», - объяснил он.
По его словам, такие подразделения уже есть во всех частях, которые находятся в зоне спецоперации.
«Практика показала эффективность радиоэлектронной борьбы. Сегодня практически во всех частях, которые находятся в зоне спецоперации, есть эти подразделения. Но пока они действуют под руководством командования частей, необходимо вышестоящее управление средствами РЭБ, которое бы отслеживало тактику, делало заказы в оборонную промышленность», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство поддерживает идею по созданию в России кибервойск.
