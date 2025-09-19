Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей
Пока КПРФ столкнулась с проблемами на прошедших региональных выборах, депутаты партии фонтанируют идеями, которые грозят ей новыми трудностями уже на думских выборах 2026 года.
В воскресенье в России завершился единый день голосования. Состоялись выборы 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня.
Политолог Сергей Старовойтов подводит итоги:
«1. "Единая Россия" полностью вывела себя из конкурентной борьбы, заняв абсолютно доминирующее положение во всех регионах. Понятие "красный пояс" ушло в прошлое. Говоря языком биологов, "Единая Россия" находится сейчас на вершине политической пищевой цепи, естественных хищников для нее не существует. 2. ЛДПР выступила очень успешно и окончательно закрепилась на позициях "второй государственной", постепенно замещая собой КПРФ и становясь "партией второго выбора", для тех, кто за Путина, но против чиновников. Слуцкому удалось преодолеть кризис внутрипартийной перестройки, который происходил в ЛДПР после Жириновского и вернуть партию в большую игру. 3. КПРФ неуклонно маргинализируется, что проявляется не только в потере вторых мест на губернаторских выборах и разрушения низовой инфраструктуры, но главным образом, в потере привлекательности для региональных контрэлит, на которых КПРФ, собственно, и держалась».
«Темник» соглашается с тем, что у КПРФ проблемы:
«Пожалуй, согласимся с тем, что КПРФ продолжает терять позиции. Протестный электорат разочаровывается в компартии все сильнее и сильнее. Для КПРФ это не прям катастрофа, но уверенного доминирования среди системной оппозиции, как раньше, не проглядывается. Придется куда активнее работать в следующем году, чтобы эффективнее конкурировать с коллегами по федеральному парламенту».
«Полилог. Экспертиза» пишет об электронном голосовании:
«Значимой особенностью ЕДГ-2025 стало массовое использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Более 1,7 млн избирателей подали заявки на онлайн-участие, из которых к полудню субботы свой голос отдали уже более 78%. Наибольшая активность в ДЭГ зафиксирована в Московской области (свыше 81% электронных голосов), а также в Свердловской, Смоленской, Белгородской и Липецкой областях. Впервые в полном объеме использована обновленная цифровая платформа "Выборы" 2.0, разработанная на отечественном оборудовании и ПО, что позволило не только повысить прозрачность и скорость подсчета, но и обеспечить устойчивость к кибератакам – за время голосования было отражено более 290 тысяч попыток вмешательства».
«Выборный» публикует мнение политтехнолога Виктора Козлова о победе всех действующих глав регионов:
«Некоторые посчитали, что это может быть поводом для критики избирательной системы в части конкурентности выборов. Хотя такая тенденция абсолютно логична и закономерна. Во-первых, людям понятнее кандидат, который уже проявил себя как региональный управленец и показал, что за его спиной есть реальный опыт руководства субъектом. Во-вторых, руководитель региона, пусть и в статусе врио – это признак федеральной поддержки и выстроенной работы политика с Москвой, что всегда означает огромное преимущество для региона в плане лоббирования интересов субъекта на высшем уровне. Население это понимает и выбирает не популистов с яркими речами и многообещающими программами, а тех, с кем в регионе будет понятно и стабильно».
«Мюсли вслух» пишут об увеличении числа победителей выборов из числа участников специальной военной операции:
«Одним из заметных итогов ЕДГ-2025 стало увеличение в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом количества участников Операции Z, ставших победителями выборов. Всего их, как подсчитали "Ведомости", минимум 870 человек, при этом из кандидатов с боевым опытом смогли избраться 62,3%. Львиная доля победителей приходится на "Единую Россию" – 837 человек, и процент избрания в партии значительно выше (88%), чем в среднем по стране. Это говорит как о популярности партии власти среди избирателей, так и отлаженных политтехнологических процессах внутри ЕР, когда кандидата-фронтовика грамотно ведут на протяжении всей кампании к ее успешному финалу. Учитывая, что участники СВО заместили только 1,85% депутатских мандатов нынешнего электорального цикла, что явно недостаточно по сравнению с тем высоким уровнем уважения, которое к "ребятам Путина" сегодня испытывает российское общество, спрогнозируем, что в следующие кампании их станет больше не только за счет усилий единороссов, но и других парламентских партий».
Защита педагогов
Во вторник стало известно, что приказом Минпросвещения России создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Сопредседателями Совета стали министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.
«Доктор Z прописал» приводит подробности:
«Совет будет рассматривать сложные и спорные ситуации в образовательной сфере, а также разрабатывать рекомендации по обеспечению правовой и этической защиты учителей. Ключевой задачей совета станет выработка предложений по совершенствованию системы защиты педагогов, включая анализ действующего законодательства и практик его применения. <…> Совет будет рассматривать обращения, поступающие из региональных комиссий, и готовить рекомендации по урегулированию спорных случаев. Его решения не будут иметь обязательной силы, но смогут оказывать значительное влияние на формирование практик защиты педагогов и развитие правового регулирования в этой области».
«Общероссийский Профсоюз образования» публикует заявление сопредседателя Совета Ларисы Солодиловой:
«По мнению Ларисы Александровны, этот Совет и региональные комиссии помогут разрешать конфликтные ситуации между педагогами, руководством, учениками и их родителями, связанные с нарушениями профессиональной этики и трудовых прав. В состав Совета вошли представители Минпросвещения РФ, Профсоюза, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ, а также ведущие эксперты в сфере образования».
Телеграм-канал Новосибирского государственного педагогического университета «Мой НГПУ» рассказывает об отношении к новому органу:
«И.о. ректора НГПУ Сергей Александрович Нелюбов подчеркнул, что педагоги должны чувствовать себя защищенными и понимать, что их права и профессиональная честь находятся под системной защитой. Совет позволит школам оставаться открытыми для родителей и учеников, сохраняя при этом уважение к труду учителя. Создание Совета станет еще одним шагом к формированию среды, в которой педагог чувствует поддержку общества и уверенность в завтрашнем дне».
«ПедОбраз» публикует мнение ректора Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергея Тарасова:
«Ректор отметил, что учителя нуждаются не только в профессиональном признании, но и в защите от ситуаций, которые выходят за рамки конструктивной дискуссии. В эпоху цифровых технологий педагоги часто оказываются беззащитным перед агрессией и критикой, порой необоснованной, которая распространяется в социальных сетях».
«РосСкандал» приводит тот самый случай, которым стоит заняться Совету:
«В Екатеринбурге осудили учителя физики, которого перед этим школота довела до ручки. Два дегенерата срывали урок, матерясь и "тыкая" учителю. Педагог схватил одного за воротник, чтобы отвести к директору, но тот вырвался и убежал. Вот, собственно, и все. Мировой суд Академического р-на впаял учителю 1,5 года принудительных работ! И обязал выплатить школьнику 120 тыс. руб. компенсации за его "морально-нравственные страдания". Вместо того, чтобы выгнать малолетнюю мразь из школы, уничтожили учителя! А потом кто-то удивляется, что в школах страны не хватает 600 000 педагогов. Прибавьте к дефициту, бесправию и нагрузкам оклады учителей. Просто какая-то супер-скорость среднего образования в движении на кладбище».
Не меньше «РосСкандала» решение суда удивило уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Она направила информацию о приговоре в Совет по правам человека при президенте России.
«Миротворец» – детям
На этой неделе стало известно, что в украинскую базу «Миротворец» (сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ) внесены еще несколько детей из России, в том числе двухлетняя девочка.
«Уральский горец» не сдерживает эмоций:
«Двухлетняя девочка была внесена в базу скандального экстремистского, бандеровского сайта "Миротворец" бесноватыми, шизанутыми последователями гитлеровских холуев из ОУН-УПА-УНСО (запрещенные в РФ экстремистские организации. - Прим. НСН) и дивизии СС "Галичина". <…> Скандальный сайт "Миротворец" был создан на территории, свободной от здравого смысла, в "ще не вмерлой" колонии англосаксов Новохазарии. Его цель – установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности т. н. украины».
«|Ｚ| ＭＥＭＥＳ» интересуется, чем же провинилась девочка:
«Ребенок несколько раз выезжал с родителями в ЛНР, "полностью осознавая, что посещает эти территории с нарушением". Ребенок, видимо, лично руководил караваном памперсов через границу, а на досуге чертил карты наступления фломастером. Украинцы скоро котов и собак туда запишут – тоже ведь "подозрительно часто выгуливаются в сторону ЛНР"».
«Мяу» объясняет:
«Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, СОЗНАТЕЛЬНО нарушила государственную границу Украины. Маленькая агрессорша начинала свой день в ясельной группе с песни "Ун-дос-трес, я достану свинорез"…»
«338» комментирует заявление сенатора, экс-главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о том, что внесение детей в базу экстремистского сайта противоречит Конвенции о правах ребенка:
«Маловероятно (=невероятно), что кто-то в мировом сообществе обратит внимание на столь пустяковое нарушение Киевом своих обязательств. Ведь мировое сообщество вполне устраивает, что киевские гестаповцы вербуют российских детей для совершения терактов, не так ли? Вот как-то не припоминается, чтобы кто-то где-то выразил осуждение политики киевского режима по вербовке российских детей, совершению иных терактов, в т.ч. через самоподрывы, и других действий. Скорее доводилось видеть аргументацию этих представителей мирового сообщества "почему эти действия не должны считаться терактами, но могут быть оправданы". И это были не ноунеймы в рубрике "мнения", но вполне официальные и высокопоставленные лица. И вот эта апологетика пугает не меньше, чем сами теракты».
Депутат Госдумы Анна Кузнецова сообщает о подготовке обращения к специальному представителю генсекретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов:
«Помимо того, что размещение персональных данных детей прямо запрещено законами многих стран, попадание несовершеннолетних в этот список ориентирует украинских неонацистов и террористов к совершению преступлений против них. Ведь такие факты уже были зафиксированы. Профильные структуры Секретариата ООН, Европол и другие организации неоднократно требовали от Украины закрыть этот сайт. Однако его поддерживают представители неонацистов в Канаде, сотрудники МВД Украины, под покровительством которого действуют нацбатальоны и профессиональные похитители детей. Секретариат ООН не может разрешить эти проблемы. Тем более, что в профильном Комитете ООН по правам ребенка рассмотрение многих вопросов искусственно затягивается на годы, а более 30% стран предоставляют доклады об исполнении положений Конвенции о правах ребенка с большим запозданием. По сути дела, это приговор международной системе защиты прав детей. Поэтому мы призываем специальную Рабочую группу Совета Безопасности ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах разработать действенные решения в части защиты прав детей, а также воспользоваться своим мандатом и предложить Совбезу ООН выверенные и политически непредвзятые решения, которые позволят защитить детей от международных террористических группировок».
КПРФ против «Сектора Газа»
Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила удалить с музыкальных площадок песни группы «Сектор Газа», так как они, по ее мнению, не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Позже Останина пояснила, что ее неправильно поняли, и весь репертуар группы она запрещать не предлагала.
«Безграничный аналитик» раздражен:
«Дорогие друзья, там депутат Госдумы Нина Останина выступила за запрет части песен "Сектора Газа" с матерщиной, которые якобы не соответствуют духовно-нравственным ценностям россиян. Знаете, это уже немного надоело, если честно. Никакая, наверное, группа в России не соответствует духовно-нравственным ценностям россиян так, как "Сектор Газа". Это исключительно народная группа, которая популярной стала вообще без всякой раскрутки, благодаря сарафанному радио. Песни "Сектора Газа" крайне популярны до сих пор. Более того, их играют теперь симфонические оркестры. Представили себе "Яву" или "Возле дома твоего" в исполнении симфонического оркестра? А это есть, и на это ходят полные залы! Кстати, лично я песни "Сектора" в свое время слушал с отцом. И это очень теплые воспоминания. Никто почему-то не терзался, что это может как-то особенно сильно навредить духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Кстати, если спросить россиян, что больше соответствует их духовно-нравственным ориентирам: Нина Останина или "Сектор Газа", ответ будет... Да вы сами знаете какой. Это просто очевидно. Может быть, все-таки надо унять запретительский пыл и реально заняться полезными вещами?»
«Вологодской канвой» удивляется:
«Они б еще "Ласковый май" запретили! Похоже, первое заседание осенней сессии Госдумы запомнится россиянам в первую очередь заявлением депутата от КПРФ Нины Останиной, предложившей за нескрепоносность и противоречие традиционным русским народным ценностям запретить творчество русской народной группы "Сектор Газа". А также удалить их произведения со всех стриминговых платформ. Положа руку на сердце, печень и другие важные внутренние органы, признайтесь, как часто за последние 20 лет вы обращаетесь к прослушиванию композиций этой замечательной группы? Ответ, конечно, будет у всех разным. Однако рискнем предположить, что проблема все-таки не носит того уровня опасности для населения страны, который изобретательная в вопросах хайпа депутат склонна ей сегодня приписывать».
«Мейстер» напоминает, что это лишь одно из многих неудачных выступлений КПРФ, которые снижают популярность партии:
«История с депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной и несостоявшимся запретом творчества группы "Сектор Газа", несмотря на свою кажущуюся анекдотичность, заставляет задуматься о перспективах КПРФ. А перспективы эти не самые радостные, поскольку партия стабильно понемногу теряет популярность у избирателей. Различные "хайповые" предложения видных коммунистов поднимают цитируемость в моменте, но формируют негативное отношение к партии на долгой дистанции. В случае с "Сектором Газа" товарищ Останина уже скорректировала свою позицию и даже извинилась перед российскими панками, но в памяти многих избирателей останутся ее первые слова. А еще, например, смутное воспоминание о том, как какой-то депутат КПРФ убил несчастного лося, и еще десятки сомнительных высказываний и поступков различных коммунистов. Тот факт, что Останина извинилась, а Рашкина давно выгнали из ГД РФ, не влияет на ситуацию. Это тот самый случай, когда ложечки находятся, а осадочек остается. И этот негативный осадок, постоянно увеличиваясь в объеме, несомненно, ослабит позиции партии Зюганова на госдумовских выборах 2026 года».
Член Высшего совета ЛДПР Никита Березин подчеркивает, что эстафету странных запретов у Останиной немедленно подхватил другой депутат от КПРФ:
«"Неделя безумных запретов от КПРФ". Некоторых депутатов Госдумы хлебом не корми, дай что-нибудь запретить. Сначала Нина Останина выступила с абсурдной инициативой запрета группы "Сектор Газа", но после резонанса среди поклонников музыкантов заявила, что ее слова неправильно интерпретировали журналисты. Теперь ее коллега, депутат Николай Арефьев предложил ограничивать россиянам доступ в Интернет, поскольку это пагубно влияет на психику. Собственно, на психику, возможно, влияет не только Интернет, потому что такого спорного заявления сложно представить. Любой прогрессивный человек понимает, как сильно современная жизнь зависит от наличия сети: от заказа такси до покупок в супермаркетах и маркетплейсах. Ограничивать выход в Интернет без видимой на то причины (например – атака БПЛА) значит осознанно создавать пиковые нагрузки на сайты в моменты активности. И в целом подобная инициатива негативно влияет на качество жизни людей».
Ближневосточная эскалация
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции по захвату города Газа.
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» дает прогноз:
«Полагаю, что Израиль сможет нанести еще больший урон Хамасу и даже с большой долей вероятности отстранить Хамас от власти в Газе. Однако при этом ситуация тупиковая без политического решения, ибо вакуум власти в секторе неизбежно приедет к новому витку насилия. Израилю необходимо найти политическую силу, которой он сможет передать управление Газой, и несомненно, что это должна быть арабская сила. Напомню, что все опросы показывают, что большинство израильтян по итогам этой войны хотят обеспечения собственной безопасности и освобождения заложников, но однозначно против аннексии сектора».
«Позывной "Кацман"» комментирует боеспособность ЦАХАЛ:
«Уровень позора, продемонстрированного цахальниками в хероичной боротьбе с плохо вооруженными, но мотивированными иррегулярами на территории чуть больше взятого (у регулярной армии) за полтора месяца Мариуполя – не передать цензурными словами. Как и забытой ныне в Израиле Третьей Ливанской войны. И 12-дневной войны с Ираном. Как и уровень оторванности от реальности той пурги, которую несли про то, "как надо было начинать и вести СВО", разные военшабесгои, кличущие себя "военкiрами". То, как воюет ЦАХАЛь, чем вооружен, как и чему обучает своих солдат и офицеров – это демонстрация того именно, как НЕ НАДО. ВС, которые максимум, что могут, это нанести авиаракетные удары, причем в основном по жилым кварталам, и садить с арты в эти же кварталы. А про привычную и нормальную для наших "богов войны" филигранную работу типа огневых валов, огневых коридоров, подвижных огневых зон, решения задач одиночными орудиями или силами взвода или одновременного решения нескольких огневых задач батареей – там никто и не слышал. Но все меркнет рядом с "выучкой" и "взаимодействием" танков, ББМ и пехоты. Когда-то цахальники воевали намного лучше, а их противники, напротив, вообще толком ничего не умели и не хотели учиться. Но те времена давно прошли».
«Всевидящее око» отмечает, что независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом:
«Когда у Джона Леннона на одной из пресс-конференций спросили, что он думает о движении, которое создано в Детройте с целью уничтожения "Битлз", он ответил: "Мы создаем движение, чтобы уничтожить Детройт". Кажется, израильское правительство – большие поклонники "Битлз". Потому что после того, как комиссия ООН опубликовала доклад, в котором действия Израиля в Газе признаны геноцидом, МИД Израиля призвал распустить комиссию ООН. Ну, во избежание повторения подобных неприятностей. В общем, здесь даже добавить нечего. Что называется, имеющий ум сочтет число Зверя».
«Фонд стратегической культуры» подчеркивает отстраненную позицию США:
«Премьер Израиля Нетаньяху по привычке продолжил прикрываться щитом антисемитизма, но это уже не срабатывает так, как раньше. Все уже давно поняли, что Израиль в своей ксенофобской политике мало чем отличается от собственных гонителей из Третьего рейха. Ну да, до газовых камер и печей Освенцима дело еще не дошло, но в остальном методы все те же: убийства, причинение серьезных телесных и психических повреждений, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на разрушение, введение мер, направленных на предотвращение рождаемости. То есть 4 из 5 признаков, позволяющих квалифицировать действия Тель-Авива как геноцид, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Казалось бы, то, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке, должно взволновать главного миротворца всея Вселенной и по совместительству лучшего друга израильского режима, президента США Дональда Трампа. <…> Ну так ведь нет. Трамп как воды в рот набрал, что, кстати говоря, ему совершенно несвойственно».
Нетаньяху заявил, что Израиль должен готовиться к международной изоляции и может быть вынужден перейти к автаркии – режиму максимального самообеспечения в экономике.
«АДЕКВАТ Z» пишет, что треть внешнеторгового израильского оборота обеспечивает Евросоюз:
«Та самая европейская сволочь, которая в один матюгальник очень грозно осуждает геноцид и даже, кажется, начинает набираться смелости называть это явление своим именем, а в другой – например, вещает, что Израиль делает грязную работу "за всех нас" (конкретно это, правда, было про июньскую войну с Ираном, но меньшей шизофрения от этого не становится). И вот если представить, что европейская треть внешней торговли у Израиля выпала, никакие призывы к автаркии ему не помогут – масса производственных цепочек оборвется, порождая кумулятивный эффект, и ни в какие разумные сроки не восстановится. Но поскольку на действительно чувствительные меры с европейской стороны ни консолидированно, ни в индивидуальном порядке нет даже намека, есть все основания назвать европейскую сволочь прямым пособником длящегося геноцида. Каких бы крокодильих слез вокруг него ни лилось».
