Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей

В воскресенье в России завершился единый день голосования. Состоялись выборы 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 тысяч глав и депутатов муниципального уровня.

Политолог Сергей Старовойтов подводит итоги:

«1. "Единая Россия" полностью вывела себя из конкурентной борьбы, заняв абсолютно доминирующее положение во всех регионах. Понятие "красный пояс" ушло в прошлое. Говоря языком биологов, "Единая Россия" находится сейчас на вершине политической пищевой цепи, естественных хищников для нее не существует. 2. ЛДПР выступила очень успешно и окончательно закрепилась на позициях "второй государственной", постепенно замещая собой КПРФ и становясь "партией второго выбора", для тех, кто за Путина, но против чиновников. Слуцкому удалось преодолеть кризис внутрипартийной перестройки, который происходил в ЛДПР после Жириновского и вернуть партию в большую игру. 3. КПРФ неуклонно маргинализируется, что проявляется не только в потере вторых мест на губернаторских выборах и разрушения низовой инфраструктуры, но главным образом, в потере привлекательности для региональных контрэлит, на которых КПРФ, собственно, и держалась».

«Темник» соглашается с тем, что у КПРФ проблемы:

«Пожалуй, согласимся с тем, что КПРФ продолжает терять позиции. Протестный электорат разочаровывается в компартии все сильнее и сильнее. Для КПРФ это не прям катастрофа, но уверенного доминирования среди системной оппозиции, как раньше, не проглядывается. Придется куда активнее работать в следующем году, чтобы эффективнее конкурировать с коллегами по федеральному парламенту».

«Полилог. Экспертиза» пишет об электронном голосовании:

«Значимой особенностью ЕДГ-2025 стало массовое использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Более 1,7 млн избирателей подали заявки на онлайн-участие, из которых к полудню субботы свой голос отдали уже более 78%. Наибольшая активность в ДЭГ зафиксирована в Московской области (свыше 81% электронных голосов), а также в Свердловской, Смоленской, Белгородской и Липецкой областях. Впервые в полном объеме использована обновленная цифровая платформа "Выборы" 2.0, разработанная на отечественном оборудовании и ПО, что позволило не только повысить прозрачность и скорость подсчета, но и обеспечить устойчивость к кибератакам – за время голосования было отражено более 290 тысяч попыток вмешательства».

«Выборный» публикует мнение политтехнолога Виктора Козлова о победе всех действующих глав регионов:

«Некоторые посчитали, что это может быть поводом для критики избирательной системы в части конкурентности выборов. Хотя такая тенденция абсолютно логична и закономерна. Во-первых, людям понятнее кандидат, который уже проявил себя как региональный управленец и показал, что за его спиной есть реальный опыт руководства субъектом. Во-вторых, руководитель региона, пусть и в статусе врио – это признак федеральной поддержки и выстроенной работы политика с Москвой, что всегда означает огромное преимущество для региона в плане лоббирования интересов субъекта на высшем уровне. Население это понимает и выбирает не популистов с яркими речами и многообещающими программами, а тех, с кем в регионе будет понятно и стабильно».

«Мюсли вслух» пишут об увеличении числа победителей выборов из числа участников специальной военной операции:

«Одним из заметных итогов ЕДГ-2025 стало увеличение в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом количества участников Операции Z, ставших победителями выборов. Всего их, как подсчитали "Ведомости", минимум 870 человек, при этом из кандидатов с боевым опытом смогли избраться 62,3%. Львиная доля победителей приходится на "Единую Россию" – 837 человек, и процент избрания в партии значительно выше (88%), чем в среднем по стране. Это говорит как о популярности партии власти среди избирателей, так и отлаженных политтехнологических процессах внутри ЕР, когда кандидата-фронтовика грамотно ведут на протяжении всей кампании к ее успешному финалу. Учитывая, что участники СВО заместили только 1,85% депутатских мандатов нынешнего электорального цикла, что явно недостаточно по сравнению с тем высоким уровнем уважения, которое к "ребятам Путина" сегодня испытывает российское общество, спрогнозируем, что в следующие кампании их станет больше не только за счет усилий единороссов, но и других парламентских партий».

