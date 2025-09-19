Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
Для того, чтобы россияне не остались без лифтов после 2030 года, региональным и муниципальным властям следует заняться данным вопросом уже сейчас. Об этом сайту aif.ru заявил исполнительный директор Национального лифтового союза, гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов.
По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, после 2030 года продлить программу замены лифтов не позволят обязательства страны в рамках Евразийского экономического сообщества, сообщает RT.
Харламов указал, что России уже продлевали срок службы устаревших лифтов в 2020 году, в том числе из-за пандемии, а в 2025 году добиться продления ещё на пять лет удалось добиться с большим трудом. В третий раз РФ уже не позволят этого сделать.
Эксперт отметил, что «при должном рвении» властей проблема устаревших лифтов к 2030 году вполне устранима.
«Губернаторам нужно дать соответствующие поручения... Чтобы уложиться в срок, закупать и монтировать новое оборудование нужно сейчас, максимум в следующем году... Можно воспользоваться... программами поддержки», - заключил Харламов.
Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков заявил «Радиоточке НСН», что далеко не всегда требуется замена всего лифта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
- Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
- Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
- Телеграм: в КПРФ испугались панков, а в Киеве – русских детей
- Россиянам объяснили, в каком случае эмодзи признают оскорблением
- Эколог: Полностью очистить море у берегов Анапы от мазута не удалось
- Режиссер Сокуров упрекнул государство в стремлении подчинить кинематограф
- Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
- Мадонна анонсировала новый альбом
- Владельцам электросамокатов предложили заплатить налог на СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru