Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся

По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, после 2030 года продлить программу замены лифтов не позволят обязательства страны в рамках Евразийского экономического сообщества, сообщает RT.

Харламов указал, что России уже продлевали срок службы устаревших лифтов в 2020 году, в том числе из-за пандемии, а в 2025 году добиться продления ещё на пять лет удалось добиться с большим трудом. В третий раз РФ уже не позволят этого сделать.

Эксперт отметил, что «при должном рвении» властей проблема устаревших лифтов к 2030 году вполне устранима.

«Губернаторам нужно дать соответствующие поручения... Чтобы уложиться в срок, закупать и монтировать новое оборудование нужно сейчас, максимум в следующем году... Можно воспользоваться... программами поддержки», - заключил Харламов.

Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков заявил «Радиоточке НСН», что далеко не всегда требуется замена всего лифта.

