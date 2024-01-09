От засухи к наводнениям: Синоптик назвал последствия рекордной жары в 2024 году

«Механизм взаимодействия Эль-Ниньо и глобальной атмосферы не настолько прямолинейный, чтобы утверждать, что каждый следующий год будет жарче предыдущего. Можно говорить о том, что у нас будет повышенная повторяемость засух, но сказать, где и когда сейчас практически невозможно… Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает. Помимо засух, будут очень резкие провалы и очень резкие меридиональные процессы, которые могут приводить в отдельных местах к очень сильным и продолжительным осадкам», - сказал Шувалов.

Он отметил, что стихийных погодных явлений в этом году по всему миру будет больше. Кроме того, Шувалов указал, что на севере России будет теплеть гораздо быстрее, чем в южных районах страны.

«То, что мы сейчас наблюдаем у себя, когда мы из мартовской оттепели влетели в тридцатиградусные морозы в средней полосе европейской части России… Та же самая дробность и дерганность погоды будет характерна и для всего 2024 года. То есть, где-то будет очень жарко и очень сухо, а где-то будут одолевать дожди. Определенно, количество стихийных погодных явлений в 2024 году будет больше, чем в 2023 году. На севере будет теплеть гораздо теплее, нежели это будет происходить в южных районах нашей страны. За полярным кругом повышение температуры идет в 2-2,5 раза быстрее, чем на юге. Если сравнивать десятилетие начала 21 века и последние 10 лет, то повторяемость стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений возросла на десятки процентов», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что лето 2023 года в Арктике стало рекордно теплым. По данным исследователей, средняя температура по Фаренгейту составила 43 градуса (6,4 градуса Цельсия). Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, передает «Радиоточка НСН».

