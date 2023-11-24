«Вызов для человечества»: Как Россия противостоит глобальному потеплению

Климатическая повестка — главный вызов XXI века для всех землян. Важнейшим направлением мировой климатической повестки должны стать стратегии, направленные на улучшение экологии. Этим занимаются стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Чтобы адаптироваться к изменениям климата, нужны колоссальное вложение и долгосрочное видение.

Так, по данным Росгидромета, температура на суше повысится примерно на 50% сильнее, чем в океанах, а потепление в Арктике превзойдет глобальное более чем в 2,5 раза. Главная задача климатического обслуживания в России — научное и информационно-аналитическое обеспечение адаптации экономики и населения страны.

Оценка климатических рисков основывается на стадийности и последовательности оценки, дифференцированности подхода, комплексности, гармонизации, интеграции, мониторинге и прогнозировании уровня климатических рисков.

Свои климатические проекты предлагают крупные компании, такие, как «Русал», «СУЭК», «Еврохим», «Уралхим» и другие.

Кроме того, Правительство России утвердило национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата до 2025 года. В его рамках, в частности, предусмотрено совершенствование механизма страхования, составление перечня существующих и перспективных данных с космических аппаратов, создание ресурса со сценариями изменений климата в России и многое другое.

При разработке адаптационных планов необходимо спрогнозировать приоритеты развития своего региона, отрасли и рынков сбыта. Планы регионов должны учитывать свои краткосрочные и среднесрочные задачи, а также федеральные цели. В свою очередь отраслевые, региональные и корпоративные адаптационные планы должны в большей степени основываться на научных исследованиях в сфере климата. Для этого важно отслеживать результаты Федеральной научно-технической программы в области экологического развития на 2021–2030 годы.



Она включает несколько блоков мероприятий. Во-первых, это мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата. Во-вторых, смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат. В-третьих, адаптация природных систем, населения и отраслей экономики к изменениям климата.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/o-sovershenstvovanii-razrabotki-otraslevyh-i-regionalnyh-planov-po-adaptacii-klimata