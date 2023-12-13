В Арктике в 2023 году зафиксировали рекордно теплое лето
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что лето 2023 года в Арктике стало рекордно теплым. Об этом пишет РИА Новости.
По данным исследователей, средняя температура по Фаренгейту составила 43 градуса (6,4 градуса Цельсия). Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
Также ученые указали на продолжение сокращения площади морского льда в Арктике. В этом году самый старый и толстый лед был намного тоньше показателей 1980-х годов, уточнило NOAA.
Ранее президент Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России. Глава государства обратил внимание на энергетические ресурсы и логистические возможности региона, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru