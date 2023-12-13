В Арктике в 2023 году зафиксировали рекордно теплое лето

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что лето 2023 года в Арктике стало рекордно теплым. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным исследователей, средняя температура по Фаренгейту составила 43 градуса (6,4 градуса Цельсия). Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Также ученые указали на продолжение сокращения площади морского льда в Арктике. В этом году самый старый и толстый лед был намного тоньше показателей 1980-х годов, уточнило NOAA.

Ранее президент Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России. Глава государства обратил внимание на энергетические ресурсы и логистические возможности региона, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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