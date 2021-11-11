«Синие Ведёрки» назвали «самый несправедливый» из новых штрафов для автовладельцев
Координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что ввод наказания за повторное вождение с грязным номерным знаком является абсолютной несправедливостью, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, нельзя наказывать водителей за то, на что они не могут повлиять, так как «грязевой сезон» на российских дорогах длится около полугода, и в это время «все ездят, в принципе, грязные».
«Автомобили грязные, на дорогах грязь... Как автомобилист может повлиять на то, что, допустим, выехал на дачу, а дорога грязнющая? Его останавливает инспектор и выписывает ему штраф в пять тысяч рублей. За что? Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость», - подчеркнул эксперт.
Шкуматов добавил, что подобное наказание может применяться к тем, кто специально замазывает номера, однако зимой это происходит по всей стране, причём само собой.
Ранее стало известно о предложении Минюста РФ дополнить проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новыми штрафами для автовладельцев. Например, за повторное вождение авто с нечитаемым грязным номером предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав на срок до трёх месяцев. В настоящее время за грязные номера водителей штрафуют на 500 рублей,
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