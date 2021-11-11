Новые штрафы для российских водителей появились в проекте нового КоАП
Ряд новых норм для водителей введут в России, в частности, автовладельцев начнут штрафовать за неоднократный отказ остановить машину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Так, неоднократный отказ водителя остановиться по требованию полицейского, если это спровоцировало опасную ситуацию, грозит штрафом в размере 40 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех лет.
За повторное вождение авто с нечитаемым грязным номером водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав, пишет РИА ФАН. При повторном обнаружении чрезмерной тонировки автовладельцу грозит штрафом в 3 тысячи рублей.
Кроме того, согласно новому проекту Минюста, штраф за стоянку вне специальных «карманов» вырастет с одной до трех тысяч рублей, отмечает Ura.ru. Также предлагается увеличить с 3 до 5 тысяч рублей наказание за перевозку детей без автокресла.
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