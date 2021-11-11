Новые штрафы для российских водителей появились в проекте нового КоАП

Так, неоднократный отказ водителя остановиться по требованию полицейского, если это спровоцировало опасную ситуацию, грозит штрафом в размере 40 тысяч рублей или лишением прав на срок до трех лет.

За повторное вождение авто с нечитаемым грязным номером водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав, пишет РИА ФАН. При повторном обнаружении чрезмерной тонировки автовладельцу грозит штрафом в 3 тысячи рублей.

Кроме того, согласно новому проекту Минюста, штраф за стоянку вне специальных «карманов» вырастет с одной до трех тысяч рублей, отмечает Ura.ru. Также предлагается увеличить с 3 до 5 тысяч рублей наказание за перевозку детей без автокресла.

