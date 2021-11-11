Путь к репрессиям: «Движение автомобилистов» назвало новый КоАП «драконовским»

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Дмитрий Ольшанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал новый кодекс репрессивным, а предложенные в нем меры наказания «драконовскими». В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) водителей предлагают штрафовать за неоднократный отказ остановить машину, а также за повторное вождение автомобиля с нечитаемым от грязи номером.

«Самая главная концепция правозащитников и ученых такова: нам новый кодекс не нужен. Новый кодекс – это способ протащить репрессии, которые упрятаны не только в первом томе, в материальные составы, но и в процессуальные. Весь кодекс изобилует репрессиями. То, что опубликовано, это одна из тысяч новелл. Важно отметить, что Государственная дума уже дважды его отклоняла, этот кодекс, один раз в этом составе и один раз в предыдущем. Борьба с ним ведется ни много ни мало 10 лет. Мы думаем, что она будет продолжена. Никогда повышение не только штрафов, но и любых санкций не помогает, потому что, например, если людям не на что есть, они будут воровать продукты. Мы не должны забывать слова президента России Владимира Путина, который говорил 10 лет назад, что в деле безопасности дорожного движения на первом месте строительство новых мостов, туннелей и эстакад, затем оперативный приезд скорой помощи к месту ДТП, а на третьем месте – повышение качества подготовки водительских кадров. И всё это в нашей стране делается», - напомнил адвокат.

По мнению вице-президента «Движения автомобилистов», действующая редакция КоАП вполне справляется с регуляцией нарушений на дорогах.

«В новом кодексе возрождают всё, что было изъято из старого. Например, балльная система учета нарушений, принцип повторности. Госдума уже заявила, что это нарушает статью Конституции, согласно которой за одно деяние не наказывают дважды. Нам в сотый раз предлагают что? Водитель честный, заплатил все штрафы, но по совокупности ранее совершенных деяний его лишают прав. Журналистская метафора: вор украл три раза, а четвертый раз его сажают за предыдущие дела, хотя он ничего больше не крал. Можно долго перебирать статьи этого кодекса, они все драконовские. Нынешний кодекс нормальный, он себя зарекомендовал. Я хочу подчеркнуть, что представители абсолютно всех фракций в предыдущей думе проект нового кодекса критиковали», - заключил юрист.

Снижение максимальной скорости на Бульварном кольце Москвы до 50 км/ч ухудшит ситуацию с пробками и вряд ли пойдет на пользу пешеходам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Госдумы и автоэксперт Вячеслав Лысаков.

