Чистая формальность? Минэкономики оспорило список запрещенных неисправностей авто от МВД
Автоэксперты рассказали НСН, что тоже сомневаются, что новые требования к техническому состоянию автомобилей способны повысить дорожную безопасность.
Минэкономики не поддержало предложения МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водителей можно было бы оштрафовать прямо на дороге. Ведомство нашло ряд положений проекта, приводящих к «возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц», а некоторые из них вводят «избыточные обязанности, запреты и ограничения».
В частности, как пишет «Коммерсант», «необоснованным» Минэкономики считает наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар. По мнению экспертов ведомства, такие поломки напрямую не угрожают безопасности дорожного движения. Кроме того, отмечается, что в окончательном списке должны остаться только такие неисправности, для выявления которых инспекторам не потребуется дополнительное оборудование.
По данным издания, ГИБДД изучает заключение Минэкономики и готова внести правки в проект.
Между тем, с 1 марта в России вступили новые требования к безопасности автомобиля при прохождении технического осмотра. Согласно им, водители не смогут пройти техосмотр, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот руля. Всего в списке более 80 требований, прописанных МВД.
Эксперты со скепсисом относятся к новым требованиям, заявляя, что на безопасность дорожного движения они не повлияют, а размер взяток на рынке техосмотра увеличится. Главной проблемой техосмотра председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН назвал отсутствие ответственности проводящих его компаний за итоги своей работы.
«Все эти неисправности и сейчас влекут административную ответственность для водителя, но все это не имеет отношения к реальному состоянию автомобиля и безопасности движения. Потому что сейчас операторы техосмотра не отвечают за качество проведенного осмотра, что бы ни случилось с машиной – отвечает водитель, даже если он прошел техосмотр. Поэтому все эти предложения носят чисто формальный характер и ничего не дадут реально», - считает Похмелкин.
Глава Движения автомобилистов подчеркивает, что весь рынок техосмотра в России «серый», а создавался он для того, чтобы на нем можно было заработать. Эту точку зрения разделяет и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков, выступающий за упрощение техосмотра либо полную его отмену.
«Его (техосмотр - НСН) надо оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков. Это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность от административной до уголовной за состояние транспортного средства. Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», - заявил ранее Лысаков в эфире НСН.
Действующий перечень технических неисправностей автомобиля был признан устаревшим. При их выявлении дорожный инспектор может оштрафовать автовладельца по статье 12.5 КоАП. Штраф составляет от 500 рублей. В прошлом году МВД предложило новую версию приложения к Правилам дорожного движения (ПДД), которое сейчас и проходит экспертизу.
В соответствии с ним инспекторы смогут оштрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом либо за летнюю резину – зимой. Под запретом окажутся защитные пленки на стеклах фар, а также поврежденный бампер. В перечень предполагается включить также мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере и отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков. Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем
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