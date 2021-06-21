Чистая формальность? Минэкономики оспорило список запрещенных неисправностей авто от МВД

Эксперты со скепсисом относятся к новым требованиям, заявляя, что на безопасность дорожного движения они не повлияют, а размер взяток на рынке техосмотра увеличится. Главной проблемой техосмотра председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН назвал отсутствие ответственности проводящих его компаний за итоги своей работы.

«Все эти неисправности и сейчас влекут административную ответственность для водителя, но все это не имеет отношения к реальному состоянию автомобиля и безопасности движения. Потому что сейчас операторы техосмотра не отвечают за качество проведенного осмотра, что бы ни случилось с машиной – отвечает водитель, даже если он прошел техосмотр. Поэтому все эти предложения носят чисто формальный характер и ничего не дадут реально», - считает Похмелкин.

Глава Движения автомобилистов подчеркивает, что весь рынок техосмотра в России «серый», а создавался он для того, чтобы на нем можно было заработать. Эту точку зрения разделяет и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков, выступающий за упрощение техосмотра либо полную его отмену.

«Его (техосмотр - НСН) надо оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков. Это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность от административной до уголовной за состояние транспортного средства. Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», - заявил ранее Лысаков в эфире НСН.

Действующий перечень технических неисправностей автомобиля был признан устаревшим. При их выявлении дорожный инспектор может оштрафовать автовладельца по статье 12.5 КоАП. Штраф составляет от 500 рублей. В прошлом году МВД предложило новую версию приложения к Правилам дорожного движения (ПДД), которое сейчас и проходит экспертизу.

В соответствии с ним инспекторы смогут оштрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом либо за летнюю резину – зимой. Под запретом окажутся защитные пленки на стеклах фар, а также поврежденный бампер. В перечень предполагается включить также мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере и отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков. Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем

