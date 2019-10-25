«Синие ведерки»: Медведев предложил кормить штрафами частников из кармана россиян

«Есть очень большое лобби, которое требует возвращения этих штрафов, потому что миллиарды падают в карман таким операторам. Всего существует два варианта увеличения доходов с таких ситуаций – увеличение камер, что уже делается, и снижение скоростного режима и допустимых порогов. При чем, лобби частных операторов с каждым годом становится все сильнее, потому что за этими людьми стоят очень большие ресурсы, которые они изъяли из карманов водителей. У водителей такого ресурса нет, к сожалению. А эти заинтересанты ходят, капают всем на мозги, проплачивают разные общественные организации для пропаганды снижения этого порога. Но цель - заработок десятков миллиардов рублей, которые заплатит водитель. А ездить без нарушений сейчас невозможно», - считает координатор движения «Синие ведерки».

Ко 2 декабря МВД также должно предоставить правительству РФ предложения по сокращению роста смертности на дорогах, Минздрав и Минтранс – варианты быстрой госпитализации пострадавших на границах нескольких регионов. Такие поручения даны в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Петр Шкуматов пояснил, что зарегулирование дорожного движения провоцирует рост дорожно-транспортных происшествий.

«У нас сейчас на дорогах наблюдается стрессовая ситуация, когда водитель едет и понимает, что его со всех сторон провоцируют на нарушения, чтобы выписать штраф. Водитель постоянно вынужден отвлекаться от дороги, чтобы смотреть - не превышает ли он скорость по спидометру, не делает ли он что-то такое, что позволяет выписать ему штраф, а это и приводит к печальным последствиям. Ведь самая основная причина аварий - это невнимательность. То есть, когда человек отвлекся от дорожного движения. Например, у нас нельзя использовать мобильный телефон за рулем для звонков, а с другой стороны, чтобы следить за расположением камер человек все-равно отвлекается на этот же телефон, который подсказывает, где они стоят», - рассказал собеседник НСН.

Шкуматов убежден, что прежде чем «переходить к меньшим значениям, чем этот «защитный интервал» в допустимые 19 км/ч, необходимо пересмотреть подход к организации дорожного движения по всей стране, сделать обратную связь с водителями, упростить процедуру изменения скоростного режима на дороге. В связи с размерами страны, это миллионы километров дорог, поэтому сделать подобное быстро невозможно. А этот хаос и бардак выгоден только тем, кто нас штрафует», - заключил он.

Напомним, штрафы за небольшое превышение скорости не применяются с 2013 года.

Ранее премьер-министр поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. «Синие ведерки» в эфире НСН напомнили Медведеву, что чем лучше дороги, тем меньше ДТП.







