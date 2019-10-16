«Синие ведерки» напомнили Медведеву, что чем лучше дороги, тем меньше ДТП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. По информации ТАСС, такое распоряжение он дал на совещании о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Данное поручение касается как федеральных, так и региональных властей – от законодательного процесса до пропаганды среди детей безопасного поведения на дорогах, подчеркнул Медведев.

При этом премьер отметил, что в целом число погибших в ДТП по стране снизилось, как и число раненых. Однако, достичь целевых показателей по 35 субъектам РФ не удалось, а в 17 они увеличились.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН призвал Дмитрия Медведева прежде всего обратить внимание на дорожное покрытие.