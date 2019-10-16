«Синие ведерки» напомнили Медведеву, что чем лучше дороги, тем меньше ДТП
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН заявил, что невозможно сократить смертность на дорогах до нуля.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. По информации ТАСС, такое распоряжение он дал на совещании о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Данное поручение касается как федеральных, так и региональных властей – от законодательного процесса до пропаганды среди детей безопасного поведения на дорогах, подчеркнул Медведев.
При этом премьер отметил, что в целом число погибших в ДТП по стране снизилось, как и число раненых. Однако, достичь целевых показателей по 35 субъектам РФ не удалось, а в 17 они увеличились.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН призвал Дмитрия Медведева прежде всего обратить внимание на дорожное покрытие.
«Невозможно сократить смертность до нуля. Все эти бравады из серии Vision Zero (шведская программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП – НСН) в нашей стране, где не дороги, а направления - не реальны. У нас каждое второе ДТП связано с неудовлетворительными дорожными условиями. Каждое второе! То есть, если Дмитрий Анатольевич хочет, чтобы смертность уменьшалась, то давайте построим дороги, сделаем их безопасными, современными», - сказал Шкуматов.
Он предположил, что премьер должен перефразировать свое поручение.
«Почему-то россияне на современных дорогах, например, как М-4, не разбиваются так повально. Вообще на скоростных трассах, где, кстати, скорость движения выше раза в четыре, люди разбиваются меньше. А если посчитать удельно на километр пробега, то вообще чуть ли ни в 20 раз меньше. А почему? Потому что дорога современная, автомобили современные, и российские водители – вполне нормальные водители. Они ни чем не лучше и не хуже водителей в других странах мира. Соответственно, эта ситуация, когда Дмитрий Анатольевич поручил разобраться со смертностью, то лучше бы поручил разобраться с дорогами. Тогда можно будет сохранить половину жизней, которые сейчас уносят наши так называемые дороги», - заключил руководитель «Синих ведёрок».
Ранее сообщалось, что замначальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что МВД поддерживает инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 километров в час. Сейчас комплексы автоматической фиксации рассылают «письма счастья» владельцам транспортных средств в случаях, когда скоростной режим был нарушен на 20 и более километров. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН выступил категорически против данной инициативы.
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