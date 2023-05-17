«Ржавеющие дети?»: «Кривая линия НСН» познакомилась с символами Подольска и Кулешовки

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Подольск – один из самых известных городов Московской области, однако часть его жителей уже шестой год живет в условиях, которые сложно назвать «цивилизованными».

Более тысячи жителей сразу нескольких домов в центре города вынуждены мыться ржавой водой, которая течет из кранов с 2017 года. Власти разводят руки, а дети продолжают «ржаветь». При этом по иронии судьбы район бедствия находится по соседству с администрацией города.

«С 2017 года вода постоянно ржавая. Это сильно ощущается по выходным, когда с дач все приезжают, идет большой разбор воды и она становится ржавая. Если с холодной водой они более-менее стабилизировали ситуацию, то помыть ребенка вечером по воскресеньям вообще не реально. Поставил фильтр магистральный на горячую и холодную воду, его хватает на один месяц, а должно – на полгода. Тут не до ванной, конечно, приходится под душем мыться грязной водой, других вариантов нет», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

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Если символом Подольска сегодня стала «ржавая вода», то в селе Кулешовка Краснодарского края другая проблема.

Его визитной карточкой является Дом культуры, с которым так или иначе связана судьба практически всех местных жителей. Красивое здание напоминает им о своем детстве, отцах и дедах, однако теперь его решили снести.

Поводом для этого стал пожар, после которого крыша ДК сгорела. При этом деньги на ремонт есть. Местные власти сообщили людям, что им выделили 100 млн рублей на строительство нового спортивно-развлекательного центра, однако те не понимают, зачем он деревне, и хотят спасти ее настоящее «лицо».

«У нас село маленькое, полторы тысячи населения. Из достопримечательностей остался один только Дом культуры, это визитка нашего села, его строили всем миром, дед мой принимал участие. Я маленький был, мы ходили туда на концерты, Кобзон туда приезжал в 1999 году, здание с историей, людям жалко его. В идеале, если бы эти 100 миллионов, которые выделены на строительство спортивно-культурного центра, пустили на ремонт Дома культуры, это было бы супер. У нас в селе уже есть спортзал, самый большой в районе. Ну а если не получится, то внести здание ДК в культурное наследие, чтобы его не трогали хотя бы и оно стояло. Там с 1963 года выросли практически все поколения людей, которые живут в нашем селе, они посещали все эти кружки, ходили на концерты, это здание с историей», - сообщил НСН один из жителей Кулешовки.

Мы попросили найти решение этой проблемы губернатора Вениамина Кондратьева и министра культуры Ольгу Любимову.