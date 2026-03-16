Чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора, необходимо приобретать технику известных марок, сказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин, посоветовав пользователям таких гаджетов регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко ранее рассказал РИА Новости, что злоумышленники могут взламывать умные телевизоры для кражи данных россиян: они используют их как точку входа в домашнюю сеть, где находятся данные из смартфона, компьютера или устройств умного дома. Муртазин отметил, что техника неизвестных марок более уязвима перед взломами.