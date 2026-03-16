Слежка с экрана: Как избежать взлома умных телевизоров
Современные телевизоры собираются в Китае, поэтому неизвестно, какой безопасностью они обладают, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора, необходимо приобретать технику известных марок, сказал НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин, посоветовав пользователям таких гаджетов регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.
Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко ранее рассказал РИА Новости, что злоумышленники могут взламывать умные телевизоры для кражи данных россиян: они используют их как точку входа в домашнюю сеть, где находятся данные из смартфона, компьютера или устройств умного дома. Муртазин отметил, что техника неизвестных марок более уязвима перед взломами.
«Чисто теоретически это возможно. Взлом любой техники возможен по умолчанию. Телевизоры сегодня обладают камерами, микрофонами. Соответственно, с их помощью можно отслеживать все, что происходит в вашем доме. Вы можете этого даже не узнать. Уровень защиты телевизоров и другой умной техники сегодня, к сожалению, крайне низок. Взломщики буквально могут смотреть на вас, когда вы сидите перед телевизором. Избежать подобного можно, приобретая технику известных марок, которые следят за безопасностью. Когда вы покупаете российские телевизоры, например, то надо понимать, что они разработаны в Китае, и что вы никогда не узнаете, что у него там внутри, насколько он устойчив ко взлому. Усиление зашиты подразумевает смену пароля, подключение к защищенной сети внутри дома. Это многоуровневая история. Зачастую люди, покупающие недорогие телевизоры, приобретают и недорогие роутеры, и другую технику. Так, их уязвимость перед взломом минимальна. Не получится взломать телевизор, так злоумышленники взломают роутер. Подобраться к такому человеку гораздо проще, чем к тому, который покупает устройства дороже и прикладывает усилия к их защите», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук сказал НСН, что иностранные хакеры могут получать информацию из собственного программного обеспечения, но Россия защищена от такого вмешательства.
