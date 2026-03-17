До пейджеров не дойдет: Россиян призвали не паниковать из-за отключений интернета

Предложение о переходе на пейджеры и таксофоны подтверждают, что Интернет глубоко проник в жизнь современного человека, сказал НСН Герман Клименко.

Заявления о переходе на пейджеры и таксофоны на фоне перебоев в работе мобильной связи способствуют росту тревожности среди населения, сказал в пресс-центре НСН Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета

«Думаю, вопрос о пейджерах и таксофонах - это к психиатрии надо. Думаю, до этого не дойдем. Зато наконец дискуссия о том, насколько глубоко интернет проник в нашу жизнь, закончилась. Как оказалось, огромный пласт предприятий и все люди уже достаточно погружены в интернет. По части разговоров о таксофонах и пейджерах удивлен, что не говорят о введении Азбуки Морзе или о том, чтобы флажками морскими отстукивать сообщения. Это индикатор того, что это тревожит общество. Это важный вопрос, его нельзя просто так игнорировать», - сказал он.

По словам собеседника НСН, тревожность общества возрастает, поскольку население не предупреждают о возможных отключениях.

«Во всей сегодняшней истории важно, что население не информируется о том, что происходит. Не предупреждается. Это, наверное, самая нехорошая часть вопроса. Не надо тревожить людей на пустом месте», - подчеркнул Клименко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил НСН, что перебои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в крупных городах на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:Мобильная СвязьИнтернет

