«Думаю, вопрос о пейджерах и таксофонах - это к психиатрии надо. Думаю, до этого не дойдем. Зато наконец дискуссия о том, насколько глубоко интернет проник в нашу жизнь, закончилась. Как оказалось, огромный пласт предприятий и все люди уже достаточно погружены в интернет. По части разговоров о таксофонах и пейджерах удивлен, что не говорят о введении Азбуки Морзе или о том, чтобы флажками морскими отстукивать сообщения. Это индикатор того, что это тревожит общество. Это важный вопрос, его нельзя просто так игнорировать», - сказал он.

По словам собеседника НСН, тревожность общества возрастает, поскольку население не предупреждают о возможных отключениях.

«Во всей сегодняшней истории важно, что население не информируется о том, что происходит. Не предупреждается. Это, наверное, самая нехорошая часть вопроса. Не надо тревожить людей на пустом месте», - подчеркнул Клименко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов сообщил НСН, что перебои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в крупных городах на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена.

