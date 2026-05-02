В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
Свыше 366 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Германии, приуроченных к 1 мая, при этом часть демонстрантов требовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявили в Объединении немецких профсоюзов.
«Под лозунгом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль"... в 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек», — отметили в организации.
В Сети появились фото и видео, на которых видны многочисленные плакаты с призывами к отставке Мерца. Петиция с требованием отставки политика к вечеру 1 мая собрала свыше 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.
Ранее Фридрих Мерц выступил против привлечения новых государственных заимствований, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в Германии.
Горячие новости
- Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
- В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
- Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
- В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»
- США выведут из Германии пять тысяч военнослужащих в срок до года
- СМИ: Сербия и Босния и Герцеговина продолжают предоставлять военную помощь Киеву
- Чехия разрешила самолету Фицо перелет в Россию
- Малкин отказался от продолжения карьеры в КХЛ
- Названы отрасли в РФ с зарплатой более 200 тысяч рублей