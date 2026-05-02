В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца

Свыше 366 тысяч человек приняли участие в демонстрациях в Германии, приуроченных к 1 мая, при этом часть демонстрантов требовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявили в Объединении немецких профсоюзов.

«Под лозунгом "Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль"... в 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек», — отметили в организации.

В Сети появились фото и видео, на которых видны многочисленные плакаты с призывами к отставке Мерца. Петиция с требованием отставки политика к вечеру 1 мая собрала свыше 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.

Ранее Фридрих Мерц выступил против привлечения новых государственных заимствований, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в Германии.

