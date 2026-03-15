Минобороны: ПВО за сутки сбило 605 дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также уточнили, что были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы и 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 15 марта российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над территорией страны. Накануне, 14 марта, ПВО отразили наиболее масштабную с начала года атаку беспилотниками на Москву - менее чем за 12 часов на подлёте к столице было уничтожено 65 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
