Минобороны: ПВО за сутки сбило 605 дронов ВСУ

В ведомстве также уточнили, что были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы и 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 15 марта российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над территорией страны. Накануне, 14 марта, ПВО отразили наиболее масштабную с начала года атаку беспилотниками на Москву - менее чем за 12 часов на подлёте к столице было уничтожено 65 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».