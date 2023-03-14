Сигал назвал процент любящих Россию американцев

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки тратят миллиарды долларов на распространение фейков в надежде испортить имидж России в глазах американцев. Тем не менее, более половины граждан США любят Россию и русский народ, отметил Сигал.

Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял более 27 миллионов человек, в то время как США «только 40-50 тысяч».

«Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом», - цитирует Сигала РИА Новости.

Ранее актер заявил, что он русский на миллион процентов.







