Сигал назвал процент любящих Россию американцев
Актtр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию. Об этом он заявил во время конгресса Международного движения русофилов.
Он отметил, что Соединенные Штаты Америки тратят миллиарды долларов на распространение фейков в надежде испортить имидж России в глазах американцев. Тем не менее, более половины граждан США любят Россию и русский народ, отметил Сигал.
Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны Советский Союз потерял более 27 миллионов человек, в то время как США «только 40-50 тысяч».
«Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом», - цитирует Сигала РИА Новости.
Ранее актер заявил, что он русский на миллион процентов.
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