В Брянской области при атаке дрона погиб мирный житель

По его словам, один из украинских FPV-дронов целенаправлено ударил по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате погиб мужчина, ещё одна жительница была ранена.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», - написал губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что действия ВСУ нанесли брянскому сельскому хозяйству ущерб в размере до двух млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».