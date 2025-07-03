В Брянской области при атаке дрона погиб мирный житель
Село Алешковичи Суземского района Брянской области подверглось многократным атакам ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, один из украинских FPV-дронов целенаправлено ударил по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате погиб мужчина, ещё одна жительница была ранена.
«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», - написал губернатор.
Ранее Богомаз заявил, что действия ВСУ нанесли брянскому сельскому хозяйству ущерб в размере до двух млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru