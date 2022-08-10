Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе
Знаменитый американский актер Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
9 августа он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований.
По словам Сигала, 98 процентов тех, кто рассказывает о конфликте в Донбассе, никогда там не были, а потому мир не знает правду.
Напомним, актер побывал в Донбассе вместе с руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Сигал занимает должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
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