Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе

9 августа он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований.

По словам Сигала, 98 процентов тех, кто рассказывает о конфликте в Донбассе, никогда там не были, а потому мир не знает правду.

Напомним, актер побывал в Донбассе вместе с руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Сигал занимает должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

