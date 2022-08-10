Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе

Знаменитый американский актер Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности

9 августа он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований.

По словам Сигала, 98 процентов тех, кто рассказывает о конфликте в Донбассе, никогда там не были, а потому мир не знает правду.

Напомним, актер побывал в Донбассе вместе с руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Сигал занимает должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Стивен Сигал в Москве
ТЕГИ:УкраинаДонбассСтивен Сигал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры