Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов»
Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал заявил, что его отец был русским, а сам он «вырос в русской семье», сообщает РИА Новости.
Выступая на учредительном съезде Международного движения русофилов он отметил, что в его семье «знали русскую литературу, культуру и традиции».
«Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», - заключил актёр, в 2016 году получивший российское гражданство.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Стивена Сигала Орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», сообщает RT.
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