В Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении

По его мнению, в официальных документах и на ТВ можно и нужно контролировать чистоту русского языка, установив штрафы за иностранные слова, имеющие русские аналоги.

«Все эти эйчары, менеджеры и клинеры... В быту, пожалуйста... а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык», - подчеркнул парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, согласно которому информация для потребителей на вывесках, в рекламе, на указателях должна предоставляться на русском языке, сообщает RT.