В Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении
Русский язык должен оставаться обязательным языком межнационального общения в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
По его мнению, в официальных документах и на ТВ можно и нужно контролировать чистоту русского языка, установив штрафы за иностранные слова, имеющие русские аналоги.
«Все эти эйчары, менеджеры и клинеры... В быту, пожалуйста... а в общественном поле, будьте добры, переходите на государственный язык», - подчеркнул парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, согласно которому информация для потребителей на вывесках, в рекламе, на указателях должна предоставляться на русском языке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru