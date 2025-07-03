Критик Соседов усомнился в успехе группы «Тату» после воссоединения

Он пояснил, что уже давно изменились не только «моды, ценности и тенденции», но и сами участницы коллектива Юля Волкова и Лена Катина.

«Время группы «Тату» безвозвратно ушло... Им уже не втиснуться в прокрустово ложе давно изношенных музыкальных костюмов», - заключил Соседов.

Ранее Волкова и Катина объявили о воссоединении в рамках проекта «Тату» и аносировали концерт в Ялте, сообщает RT.

